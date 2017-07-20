В северных районах Югры введен особый противопожарный режим

В Березовском и Белоярском районах округа введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по ХМАО.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 25 июля в этих муниципалитетах ожидается высокий (пятый) класс пожарной опасности.

В период действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнём, в том числе посещение гражданами лесов.

Запрещено:

- разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;

- сжигать мусор и сухую растительность;

- осуществлять палы травы;

- проводить любые огневые работы.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой штраф: для физических лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.