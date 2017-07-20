Общественники Югры промониторят рост тарифов ЖКХ

Члены Общественной палаты Югры приняли участие в совещании, посвященном общественному мониторингу роста платежей за жилищно-коммунальные услуги после планового повышения тарифов. В режиме онлайн его провел федеральный совещательный орган.

Как сообщает пресс-служба правительства округа, по итогам совещания было принято решение о проведении региональными палатами мониторинга роста платежей граждан за ЖКУ. По мнению общественников, это позволит выявить и устранить случаи сверхнормативного повышения цен.

Комиссии Общественной палаты Югры по вопросам ЖКХ и экологической безопасности рекомендовано разработать опросный лист мониторинга роста цен на территории автономного округа.