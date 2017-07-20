Насиловали знакомую и глумились. Двух жителей Югры ждет суд

Два жителя Югры обвиняются в насилии над девушкой. Злодеев ждет суд по "позорным" статьям.

Как установили сотрудники окружного Следственного комитета, в апреле этого года, двое мужчин отмечали что-то в компании знакомых девушек. Одна из дам, выпив достаточно, уснула и "предприимчивый" парень тут же попытался воспользоваться моментом. Но не получилось.

К нему присоединился товарищ, который все же овладел девушкой. Происходящее мерзавцы внимали на видео, комментируя и глумясь над потерпевшей.

СК РФ по Югре одному из мужчин предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 137 УК РФ (изнасилование и нарушение неприкосновенности частной жизни), второму – по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 137 УК РФ (покушение на изнасилование и нарушение неприкосновенности частной жизни). Расследование уголовных дел завершено, в скором времени обвиняемые предстанут перед судом.