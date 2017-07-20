С мертвой точки. Для сургутского «Кванториума» начинают закупку оборудования

В ближайшее время начнутся закупки оборудования для сургутского «Кванториума». Об этом стало известно на сегодняшней встрече наблюдательного совета по созданию научно-образовательного комплекса. Деньги на первую партию оборудования уже выделены, сообщил участник совета, депутат городской думы Дмитрий Пахотин:

Первыми будет закуплена мебель и оборудование для лекционного зала, на это выделено 2,5 млн рублей. Помимо этого, будет приобретен «Робо квантум» (лаборатория по робототехнике) – это 14 млн рублей. Что касается здания, то скорее всего администрация определится с ним и купит в октябре-ноябре

По некоторым сведениям, наибольшие шансы стать «Кванториумом» имеет одно из больших помещений на первом этаже комплекса «Возрождения». Всего запланировано три научно-образовательных лаборатории.

История с созданием «Кванториума» в Сургуте идет же несколько лет, однако с мертвой точки дело сдвинулось только в этом году. Долгое время городские власти не могли определится со зданием, назывались различные варианты, в том числе и малореализуемые.