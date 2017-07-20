Помочь ХК "Югра" попасть в плей-офф КХЛ приехали два финна

Накануне состав ХК "Югра" пополнили два финских легионера. В Минск, где команда готовится к старту первенства КХЛ, приехали защитник Тукка Мянтюля и нападающий Вели-Матти Савинайнен.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, финны прошли медосмотр и приступили к тренировкам с командой. Отмечается, что хоккеисты приехали в отличной форме и хорошем, боевом настроении. 20 и 23 июля им предоставится шанс показать себя в деле - наша команда проведет два товарищеских матча с чемпионом белорусской экстралиги ХК "Неман".

Вели-Матти Савинайнен уже выступал за югорский клуб в сезоне 2013/2014. Последние два года форвард играл за финскую команду "Таппара". Тукка Мянтюля перешел в нашу команду из китайского клуба КХЛ "Куньлунь".