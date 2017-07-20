​ЕСПЧ оштрафовал Россию на 6 тысяч евро из-за бывшего сургутнефтегазовца Александра Захаркина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия нарушила права на свободу мирных собраний. Дело коснулось председателя независимого профсоюза «Профсвобода» бывшего работника «Сургутнефтегаза» Александра Захаркина, его задержали и оштрафовали за организацию пяти одиночных пикетов в Сургуте, сообщает «РБК».

Напомним, что еще в 2009 году Захаркин, организовал в День конституции пять одиночных пикетов. Среди лозунгов акции были «Правовому нигилизму — нет», «Конституции — да». Участников и организаторов также задержали и привлекли к ответственности.

Стоит отметить, что по закону о митингах для провидения одиночных пикетов уведомление властей не требуется. Однако российский суд счёл их групповой акцией, поскольку заявитель проинструктировал участников и разводил их по месту пикетирования.

Европейский суд в свою очередь посчитал необоснованной переклассификацию одиночных пикетов в групповую акцию. «Россия не доказала, что пять одиночных пикетов являются многочисленным единым пикетом, следовательно, организовывать несколько одиночных пикетов можно без уведомления», — прокомментировал представитель заявителя юрист правозащитной организации «Сутяжник» Антон Бурков «Коммерсанту».

В итоге ЕСПЧ признал нарушение статьи 11 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу собираться мирно) и взыскал с РФ в пользу заявителя сумму уплаченного им штрафа (25 евро) и 6 тыс. евро компенсации морального вреда. При этом Захаркин отметил, что это дело суд рассматривал необычайно долго с 2010 года. Также он считает, что сумма морального вреда в нашей стране «оскорбительно низкая» и заявил, что судам стоит обратить на это внимание.