​Участника митинга 26 марта Зимцова осудили на два с половиной года за бросок кирпича в полицейского

Станислава Зимцова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима, за нападение на бойца Росгвардии во время акции протеста 26 марта в Москве. Приговор вынесла судья Тверского суда Москвы Елена Ермакова, сообщает «Медуза».

Сторона обвинения изначально запросила для него три года колонии. По версии следствия, Зимовец попал кирпичом в подполковника Росгврадии по фамилии Котенев. При этом обвиняемый не отрицает, что бросал кусок кирпича, но заверил, что не целился в сотрудника ОМОН.

Напомним, что ранее по делу о нападениях на полицейских 26 марта были осуждены Юрий Кулий и Александр Шпаков. Оба обвиняемых признали свою вину, в виде наказания суд им назначил 8 месяцев колонии-поселения и полтора года общего режима соответственно.