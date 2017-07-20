​Авиакомпании смогут сами решать, брать ли плату за багаж по невозвратным билетам

В Госдуме приняли закон, который позволит авиакомпаниям самостоятельно решать брать ли плату за перевоз багажа по невозвратным билетам, сообщает издание «Медуза».

Для обычных билетов всё осталось как прежде. Норма о бесплатном перевозе 10 килограммов багажа сохранена, правила перевозки ручной клади также не изменились.

Справочно: Невозвратные билет – это билет, который нельзя вернуть, обычно они дешевле вследствие чего более популярные. Вернуть деньги за такие билеты можно только в исключительных случаях: болезнь пассажира, смерть близкого или отказ от полёта из-за задержки рейса.