СМИ: Россиянам спишут около триллиона рублей долгов перед банками

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками, сообщает газета "Известия".

"Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет — в этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов", — сообщает газета.

За первые пять месяцев этого года приставы получили четыре миллиона исполнительных производств на сумму более двух триллионов рублей, 817 тысяч из них уже прекращены без взыскания.

"Таким образом, с января по май 2017 года приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам источника "Известий", близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%", — пишет газета.

По данным источника издания, 49% закрытых производств — это фактически один триллион списанных безнадежных долгов. Собеседник газеты отметил, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.