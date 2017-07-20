В поселке Ульт-Ягун досрочно выполнили программу капремонта на 2017 год

В поселке Ульт-Ягун Сургутского района досрочно выполнили программу капремонта на 2017 год.

По программе на 2017 год в поселке был запланирован ремонт инженерных систем в двух домах, который выполнила подрядная организация ООО «АЭП».

Таким образом, программа капремонта на 2017 год в поселке выполнена полностью. Подрядчик исполнил свои договорные обязательства на 2 месяца раньше срока.

В настоящее время в автономном округе ежедневно работают приемочные комиссии по приемке законченных объектов.

Напомним, что требования к качеству работ прописаны в договоре подряда. Рабочие комиссии в составе представителей заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, управляющей компании подрядной организации, а также, лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме проверяют соответствие выполненных работ проектной документации, соответствие стандартам, нормам и правилам производства работ, готовность объекта к эксплуатации.

Подрядчик несет гарантийные обязательства по исправлению выявленных дефектов в течение 5 лет после приемки выполненных работ.

Акт о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов многоквартирного дома подписывается членами комиссии только после устранения всех выявленных недостатков, если такие были выявлены.