В Югре готовятся к переходу на электронные больничные

С 1 июля 2017 года, на основании федерального законодательства, в Российской Федерации начинается переход на электронные больничные.

В настоящее время в Югре рабочей группой определены в качестве пилотных 7 медицинских организаций, на которых будет отрабатываться технология работы с электронными больничными. Среди них: Пыть-Яхская окружная больница, Советская районная больница, Няганская городская поликлиника, Ханты-Мансийская стоматологическая поликлиника, Мегионская городская стоматологическая поликлиника, Окружная больница, Сургутская поликлиника №5.

Со стороны страхователей будет 11 пилотных организаций: Центр «Сфера» в Советском районе, Управление технологического транспорта, ООО «Таласпецстрой» (все – Нягань), Няганская городская поликлиника, акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы», Пыть-Яхская окружная больница, Ханты-Мансийская стоматологическая поликлиника, Мегионская городская стоматологическая поликлиника, Окружная клиническая больница, Департамент здравоохранения Югры.

Отметим, переход на использование электронных больничных позволит обеспечить в целом по стране полноценный контроль над средствами обязательного социального страхования и исключить возможность злоупотребления со стороны граждан, страхователей, медицинских организаций, таких как предъявление к оплате фальшивых больничных и мошеннические схемы выдачи фиктивных листков по несуществующим страховым случаям, а также сократить количество нарушений и ошибок при их заполнении, порчи бланков.

Перевод на электронные больничные будет происходить последовательно. Поэтому с 1 июля 2017 года обе формы листка нетрудоспособности – в бумажном и электронном исполнении - будут иметь равную юридическую силу. Если медицинская организация и работодатель участвуют в электронном обмене, пациент сам решает, какой листок ему выбрать - бумажный или электронный. Его согласие на оформление больничного в электронном виде оформляется письменно. Но если организация страхователь не участвует в электронном обмене, ее сотрудники смогут получить только «бумажные» листки нетрудоспособности. Электронные больничные будут для них недоступны.