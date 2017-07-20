Югорские НКО получат субсидий на 7,5 млн рублей

В Нефтеюганске сотрудники департамента культуры автономного округа, окружной Общественной палаты и центра «Открытый регион» провели очередную встречу с социальными предпринимателями пяти муниципалитетов: Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Нефтеюганского и Сургутского районов. В рамках встречи состоялась презентация перечня услуг в сфере культуры.

В этом году департамент культуры Югры определил 7 видов услуг, которые будут оказывать некоммерческие организации. В перечне – обучение компьютерной грамотности пенсионеров, показ развлекательных программ, спектаклей, организация мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей, предоставление развивающих программ. На эти цели в бюджете департамента запланировано 7,5 миллионов рублей. Всего же до конца года на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям выделят 10% от общего бюджета департамента. Таких же показателей ждут и от муниципалитетов.

Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры Югры Наталия Михайлова рассказала об опыте предоставления субсидий некоммерческим организациям на проведение мероприятий. Так, в 2016 году средства на организацию бардовского фестиваля «Вдали от шума городского» поучил нефтеюганец Александр Олюнин. В этом году общественники из Сургута провели общегородской праздник «Сабантуй».

«Такая поддержка привела к росту числа социально-ориентированных некоммерческих организаций, только в секторе культуры их количество выросло со 167 до 214», - отметила она.