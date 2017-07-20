​В Югре школу обязали выплатить сотни тысяч рублей ребенку за травму. Откуда школа возьмёт деньги?

Ещё в 2014 году в Излучинской школе №2 ребёнок во время перемены получил травму — сломал бедренную кость. Прокурор района обратился в суд с заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда и материального ущерба. История эта завершается только сейчас, когда суд второй инстанции признал виновным школу — именно учитель, по мнению суда, не обеспечил безопасность ребенка. Таким образом суд постановил взыскать со школы 330 тыс. рублей за причинение морального вреда и компенсации материального ущерба.

Прокуратура округа объяснила, что школа будет обязана выплатить сумму из своих денежных средств. На основании решения суда, у школы появятся новые обязательства по выплатам, т.к. это муниципальное учреждение они направят обращение в администрацию города для запроса денежных средств. Из бюджета будут выделены средства для школы, а от школы уже родителям ребёнка.

Стоит отметить, что если школа не выплатит установленную сумму добровольно, то родители ребёнка смогут обратиться в суд для запроса исполнительного листа и передачи его судебным приставам для исполнения.