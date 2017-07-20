В Югре все чаще регистрируют браки через портал госуслуг

За первое полугодие 2017 года в ЗАГСы Югры подали в три раза больше года электронных заявлений чем за весь 2016 год. Согласно прогнозам, в этом году будет поставлен новый рекорд: через единый портал государственных услуг уже подано почти 1,5 тысячи заявлений на регистрацию брака. Такие данные сообщает «Ростелеком», обеспечивающий работу сайта.

«В Югре 46% всех свадеб приходится на три летних месяца и сентябрь. Ежегодно в округе за эти четыре месяца органами ЗАГС регистрируется около шести тысяч браков. Учитывая динамику роста популярности данной услуги в электронном виде, сегодня мы наблюдаем настоящий свадебный бум через Интернет. – отмечает начальник управления записи актов гражданского состояния аппарата губернатора округа Евгения Пахорукова. - Например, за весь 2016 год мы приняли и обработали 515 заявлений на государственную регистрацию заключения брака от югорчан, а за шесть месяцев текущего года таких обращений уже в 3 раза больше. Мы понимаем, что 2017 год будет рекордным за всю историю работы этой услуги в электронном виде на территории Югры».

Статистика обработанных электронных обращений граждан по другим услугам ЗАГС в Югре с начала 2017 года выглядит следующим образом: регистрация рождения ребенка – 767 обращений; выдача повторных свидетельств и справок – 714 обращений; регистрация расторжения брака – 118 обращений, перемена имени – 39 обращений; установление отцовства – 14 обращений.

«За прошедшие годы пройден большой этап внедрения электронных услуг в повседневную жизнь югорчан. Сегодня жителям Югры на портале госуслуг доступно более тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде, а число пользователей, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг, достигло 872 тысяч или 67,5 % от доли граждан региона», – отмечает директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.