​Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя, но цифры всё равно приводят в ужас

В России смертность от алкоголя упала почти вдвое по сравнению с 2012 годом и составила 5,6 на 100 тыс. человек (в 2012 году составляла 11,4 на 100 тыс. человек), а объем потребления алкоголя упал с 12,4 до 10,3 литров на душу населения, сообщает «ТАСС».

Однако издание газета.ru приводит данные Роспотребнадзора на январь 2016 года, что в России от алкоголя ежегодно умирают около полумиллиона россиян. «500 тысяч смертей от алкоголя ежегодно — это как если бы каждый год уходило из жизни, например, все население Липецка. И это нам еще говорят, что число жертв алкоголизма идет на спад», – сообщает издание. Таким образом, хоть и отмечается тенденция к снижению смертности от алкоголя, цифры всё равно приводят в ужас.

При формировании стратегии здорового образа жизни на период до 2025 года Минздрав рассматривает ограничение продажи алкогольной продукции. Стоит отметить, что вся борьба с алкоголизмом сводиться к одним только запретам, а не к просвещению и пропаганде здорового образа жизни. Запрет на продажу алкоголя в ночное время работает условно – для его обхода уже придуманы многие способы: заказ алкоголя по интернету; продажа мимо кассы, чеки просто пробьют в «разрешенные» часы и так далее. В итоге тот, кто не может прожить без алкоголя в любом случае найдет где его достать. Исходя из этого, можно сделать выводы, что самым эффективным, хоть долгим и трудным способом является именно формирование общественного мнения о правильном и здоровом образе жизни – проанализировало ситуацию издание «газета.ru».

Издание также отмечает, что большинство алкоголиков в России – бедные, безработные и бомжи. И алкоголизм это не причина этому, а часто наоборот, следствие. В России меньше пить стали, из-за повышения уровня жизни до начала кризиса в 2014 году, ведь большинство россиян злоупотребляют именно «не от хорошей жизни». Так что, сейчас рост безработицы и падение доходов население скорее работает на возможный новый всплеск алкоголизма.