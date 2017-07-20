​ Уровень жизни пенсионеров России признали одним из худших в мире

Российская Федерация заняла 40 место из 43 в Глобальном пенсионном индексе. Этот рейтинг пятый год подряд составляют эксперты французского банка Natixis. В исследовании учитывается несколько показателей, влияющих на комфортную жизнь пенсионера.

По данным рейтинга, Россия находится на 43 по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход. Не менее печально обстоят дела и со здоровьем пенсионеров: по доступу к качественным медуслугам Россия занимает 42 место. Чуть лучше все обстоит с качеством жизни — тут мы оказались на 36 месте. Материальное благополучие российских пенсионеров оценили на уровне 35 места.

Каждый показатель оценивается в диапазоне от 0 до 100%. Российская оценка в текущем году снизилась до 45% — это на один процент меньше, чем в прошлом году.

К слову, лидерами рейтинга являются Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).