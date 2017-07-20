​Режиссер Кончаловский предлагает объявить бойкот «сомнительной» кинопремии «Оскар»

Режиссер Андрей Кончаловский уподобил премию «Оскар» ресторану быстрого питания «Макдоналдс», предложив бойкотировать ее. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

«В целом „Оскар“ для меня не существует. Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне „Оскар“ в России? Я считаю, что сейчас „Оскар“ — как „Макдоналдс“, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», — заявил кинорежиссер.

Кончаловский предложил обойтись кинопремии без российских фильмов. «Надо объявить санкции, пусть живут без нас», — сказал он.

Отметим, что в декабре 2016 года лента Андрея Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако в окончательный список претендентов, объявленный в январе 2017-го, картина Кончаловского не попала. Тогда режиссер поделился, что только рад подобному факту.