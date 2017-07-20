​Санкции, присоединение Крыма и противостояние России и Европы внесут в школьную программу по истории

Минобрнауки готовит проект по введению в школьную программу уроков современной истории России, затрагивающей последние три года. Это значит, что в учебниках будут рассказывать о присоединении Крыма, западных санкциях в отношении России и ответных мерах нашей страны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, «существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы». В Минобрнауки желают сформировать у школьников целостную картину современного мира, и для этого министерство планирует подготовить рекомендации для педагогов по проведению соответствующих уроков.

«Известия» приводят еще один комментарий ведомства:Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках».