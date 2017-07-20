В Сургуте обсуждают проект строительства крупного многофункционального комплекса

В экономической столице Югры в ближайшей перспективе может появиться новый многофункциональный объект. С предложением о реализации инвестиционного проекта выступило ООО «СФК «Сургутгазстрой».

Комплекс объединит под одной крышей спортивный манеж для проведения соревнований, развитую систему спортивных секций или централизованную спортивную школу, концертный зал, экспоцентр. Здесь будет возможно проводить мероприятия любого уровня и любого формата с одновременным присутствием 5000 человек. Проект уже одобрен инвестиционным советом при главе Сургута.

«По итогам проведенного заседания членами инвестиционного совета отмечена заинтересованность Сургута в создании предложенного объекта на территории города с некоторой доработкой представленного инвестиционного проекта», - сообщили в администрации города, отметив, что реализация проекта планируется посредством заключения концессионного соглашения с Фондом развития Югры.