​У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга

У 80-летнего сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностировали первичную глиобластому – одну из наиболее агрессивных разновидностей опухоли мозга. Ранее, 14 июля, ему была сделана операция по удалению тромба в районе левого глаза. Анализ тканей выявил наличие раковых клеток, сообщают «Ведомости».

Маккейна оперировали около 3-4 часов, после этого сканирование показало, что вызывающая беспокойство ткань полностью удалена. В офисе сенатора отмечают, что он «поразительно хорошо» восстанавливается после операции.

Информацию о диагнозе подтвердила дочь сенатора Меган Маккейн. «Известие о болезни отца повлияло на каждого из нас, в семье Маккейн», - написала она в своем твиттере. Сейчас сенатор и его семья изучают дополнительные варианты лечения, включая «сочетание химиотерапии и радиации», — приводит Reuters заявление клиники.