​Дом обозревателя «Эха Москвы» опрыскали едким газом. Пострадали восемь человек, среди которых есть дети

На дом Юлии Латыниной (обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы») минувшей ночью было совершено нападение. Злоумышленники опрыскали здание едким газом неизвестного состава, сообщает «Эхо Москвы».

Согласно данным, пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.

Напомним, что годом ранее на Латынину уже нападали двое неизвестных, в момент, когда она шла на эфир «Эха Москвы». Злоумышленников до сих пор не нашли, однако прошлый случай нападения Юлия связала с публикацией материалов о рестораторе Евгении Пригожине, также известным как «повар Путина».