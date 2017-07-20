​Дом обозревателя «Эха Москвы» опрыскали едким газом. Пострадали восемь человек, среди которых есть дети

На дом Юлии Латыниной (обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы») минувшей ночью было совершено нападение. Злоумышленники опрыскали здание едким газом неизвестного состава, сообщает «Эхо Москвы».
Согласно данным, пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.
Напомним, что годом ранее на Латынину уже нападали двое неизвестных, в момент, когда она шла на эфир «Эха Москвы». Злоумышленников до сих пор не нашли, однако прошлый случай нападения Юлия связала с публикацией материалов о рестораторе Евгении Пригожине, также известным как «повар Путина».
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