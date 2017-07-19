Генподрядчик строительства месторождений на Ямале должен сотрудникам десятки миллионов

Генеральный директор подрядной организации, ведущей строительство инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях на Ямале, обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам на сумму в десятки миллионов рублей, сообщает «Ведомости».

«По версии следствия, указанная организация в 2015-2016 гг. осуществляла строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях ЯНАО, работы производились наемным персоналом вахтовым методом. Работникам не была выплачена заработная плата за указанный период в размере более 38 млн руб.», - говорится в сообщении Следственного комитета по Петербургу.

Название компании и имя задержанного в СК не сообщают. Вместе с тем, по данным сайта петербургской прокуратуры, ведомство ранее направило в следственные органы материалы проведенной проверки исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «РСК-логистик».