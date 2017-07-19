Завтра АСВ начнет выплату возмещения вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА»

Завтра, 20 июля Агентство страхования вкладов начнет выплату возмещения вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА» через банки-агенты. Ими стали ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Об этом сообщается на сайте АСВ, где также подчеркивается, что на территории ХМАО выплаты вкладчикам, чьи фамилии начинаются на A-Z или А-О будет осуществлять банк «Открытие», остальные вкладчики могут обращаться в Сбербанк России.

«Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета)», - указано в сообщении.

В АСФ также подчеркнули, что по банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

В ПАО БАНК «Югра» сообщили, что с 10 июля не применяются неустойки за несвоевременное внесение очередных платежей в счет погашения кредитов по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в связи с временным отсутствием возможности приема платежей по кредитам. Проценты на просроченную задолженность не начисляются. Кроме того, в период с 17 по 31 июля плата за заверение выписок по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей взиматься не будет.

Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». В течение шести месяцев управлять организацией будет агентство страхования вкладов (АСВ). Такие меры приняты из-за неустойчивого финансового положения «Югры».