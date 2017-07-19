Естественная убыль населения России выросла почти втрое

По данным Росстата, за январь-май 2017 года в России умерло почти на 112 тыс. человек больше, чем родилось, сообщает РБК.

За первые пять месяцев 2017 года в России, скончалась 791 тыс. человек. За то же время в стране появилось на свет 679,2 тыс. младенцев, что на 11% меньше, чем с января по май 2016 года.



Таким образом, смертность вновь превысила рождаемость, но по сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения существенно выросла. С января по май 2017 года она составила 111,8 тыс. человек, что почти втрое превышает показатель первых пяти месяцев 2016 года (41,6 тыс.).



В сообщении ведомства отмечается, что большую часть понесенных в результате естественной убыли населения потерь (72,2%) компенсировал приток мигрантов. Согласно официальной статистике, число находящихся в России иностранных граждан выросло за январе-май 2017 года на 80,7 тыс. человек.



За первые пять месяцев 2016 года в Россию переехало 115,64 тыс. человек, чего хватило бы для полного покрытия естественной убыли. Однако в начале 2017 года Росстат зафиксировал заметное снижение притока мигрантов из стран СНГ, составляющих львиную долю всех приезжих. Существенно сократился приток мигрантов из таких стран, как Узбекистан (минус 38%), Азербайджан (минус 40%), Молдавия (минус 54%). Сильнее всего сократился поток мигрантов с Украины — с 57,3 тыс. до 32,9 тыс. человек (минус 42%).



Чаще приезжать в России и реже уезжать из нее начали граждане Белоруссии, Туркмении и Таджикистана. Из стран дальнего зарубежья наибольший вклад в приток мигрантов внесли Индия (больше на 304 человека), Вьетнам (+297) и Сирия (+291).