В Сургуте заработал медицинский центр окружного значения

В Сургутской клинической травматологической больнице начал свою работу окружной центр торакальной хирургии. Специалисты оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь при травмах и заболеваниях органов грудной клетки.

«В центре используются эндоскопические методы лечения, особенно при патологии трахеи, главных бронхов, – отметил руководитель центра торакальной хирургии Владимир Корженевский. – Рубцовые стенозы чаще встречаются после длительной искусственной вентиляции лёгких, когда нормальная структура трахеальной стенки замещается грубой рубцовой тканью, которая суживает просвет дыхательных путей. Это состояние требует хирургического лечения. Ранее эндоскопические методы лечения применялись в основном для расширения просвета трахеи. Сегодня современные технологии позволят максимально восстановить и поддержать просвет дыхательных путей при рубцовых стенозах трахеи».

Мощность центра торакальной хирургии определена в 300 торакальных и видеоассистированных торакоскопических операций в год. По оценкам специалистов, в настоящее время частота повреждений грудной клетки, связанных с различными травмами – автодорожными, бытовыми, профессиональными и спортивными, – очень высока. Летальность при этом составляет до 10 процентов, нередко – уже после госпитализации пострадавшего. Основным травмам грудной клетки являются повреждения дыхательных путей, переломы ребер, грудины и лопатки, ушибы легких. Повреждения органов средостения (сердца, крупных сосудов, диафрагмы, пищевода) также относятся к торакальной травме.

«Мы активно применяем современные технологии в своей работе. Эндоскопическая хирургия позволяет нам выполнять радикальные вмешательства без широкого рассечения кожных покровов, через точечные проколы, что гарантирует хороший косметический эффект, а самое главное – снижается травматичность операции, сокращаются сроки реабилитации», - рассказал Владимир Корженевский.