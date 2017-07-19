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Отсрочки не будет. Правительство отказалось переносить начало действия «закона Яровой»

Российское правительство отказалось поддержать законопроект об отсрочке «закона Яровой» на пять лет, с 2018 на 2023 год, сообщает «Медуза».

В правительстве решили, что в существующей редакции закона есть достаточно возможностей, чтобы вводить его в действие поэтапно. Принятие соответствующих нормативных актов запланировано до конца 2017 года, поэтому у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач».

«Технически, по моей личной оценке, мы можем констатировать, что введение „закона Яровой“ либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда», — заявил один из соавторов законопроекта, сенатор Антон Беляков.

Напоминаем, что согласно «закону Яровой», операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение полугода хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Пакет поправок был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля прошлого года. Затраты на создание необходимого оборудования оцениваются в триллионы рублей.


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Сегодня в 19:54, просмотров: 90, комментариев: 0


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