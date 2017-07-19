Госдума запретила анонимное пользование мессенджерами

Госдума приняла во втором чтении сразу три законопроекта, касающихся информационных технологий, сообщает "Коммерсант". Одобрение получили поправки, запрещающие анонимайзеры, анонимное пользование мессенджерами и нелегальное распространение сим-карт.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагают, что появится перечень сервисов, позволяющих обойти заблокированные сайты. В отличие от первого чтения, по новой версии проекта выявлять анонимайзеры будет не Роскомнадзор, а ФСБ и МВД. Большинство положений закона вступает в силу 1 ноября 2017 года.

Во втором чтении был принят и законопроект о запрете на анонимное пользование мессенджерами. Организаторы мессенджеров должны будут заключать договоры с операторами связи, что позволит устанавливать личность пользователя по номеру телефона. Мессенджеры также должны будут ограничивать рассылку сообщений по требованию органов государственной власти. Процедуру такого ограничения должно определить правительство. Эта инициатива неоднократно критиковалась участниками рынка и экспертами за плохую проработанность и избыточность.

Наконец, Госдума одобрила во втором чтении запрет на распространение нелегальных сим-карт. Согласно документу, с июня 2018 года ужесточится ответственность за распространение таких сим-карт лицами, не имеющими полномочий от оператора. Штрафы за нарушение закона составят 2–5 тыс. руб. для физических лиц и 100–200 тыс.— для юридических. Иностранных граждан за незаконную продажу сим-карт будут депортировать из РФ.