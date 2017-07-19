Минюст не пускает Ройзмана на губернаторские выборы

Минюст согласен с ЦИК, что бюро партии «Яблоко» не имело права выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области, сообщает «Ведомости».

Бюро «Яблока» выдвинуло Ройзмана в губернаторы от партии 21 июня после приостановки полномочий свердловского областного отделения партии. 17 июня региональное отделение партии не смогло договориться о выдвижении мэра, руководитель отделения Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию. По мнению ЦИК, бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. В «Яблоке» с этим не согласились. ЦИК попросил Минюст разобраться в этой коллизии.

Минюст заявил, что «бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица региона в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии», заявили в ЦИК. По его мнению комиссии, решение бюро выдвинуть Ройзмана противоречило закону о партиях.