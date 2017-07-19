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Югорские IT-проекты вышли в финал всероссийского конкурса

Девять окружных проектов вышли в финал всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».

По итогам второго этапа конкурса, где оценку проводило региональное жюри, в финал вышел 101 проект в 14 номинациях. Основными темами «ПРОФ-IT.2017» стали цифровая экономика и импортозамещение в IT сфере.

В номинации «Лучшее мобильное приложение органа государственной власти» максимальное количество баллов получило югорское мобильное приложение iTIS. Оно позволяет повысить эффективность управления в сфере социально-экономического развития округа.

В номинации «IT в сфере дорожного хозяйства и транспорта» также максимальную оценку получил проект «Комплексный подход по управлению воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в Югре», «Управление транспортом», публичный информационный уровень ТИС Югры и тематическая карта «Транспорт». Эти системы позволяют получать информацию о воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте в комплексе.

Также в тройке лидеров в номинации «IТ в природопользовании и охране окружающей среды» оказался проект «Применение современных технологий в сохранении природного богатства Югры», который позволяет на основе результатов космической деятельности давать оценку нарушений границ лесосеки и участков незаконных лесных вырубок. Благодаря этой работе Югра является лидером в России по объёму возмещения причинённого вреда окружающей среде в региональный бюджет (с 2014 года более 1 млрд. руб. в год). В дальнейшем данный проект планируется использовать и в мониторинге загрязнений лесного фонда и водных объектов региона.

Окончательные итоги Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» будут подведены в конце лета.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 48, комментариев: 0


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