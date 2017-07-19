​В Нижневартовске полицейские назвали имена подозреваемых в вооруженном конфликте, произошедшем в караоке-баре «Соло»

Сотрудники полиции сегодня назвали имена тех, кого считают причастными к произошедшему на минувших выходных в караоке-баре «Соло» вооруженному конфликту. Силовики разыскивают:

1) Ибрагимова Руслана Шарабутдиновича 13.05.1981 года рождения, уроженец г. Буйнакск, республика Дагестан, приметы - носит очки и бороду;

2) Ибрагимова Акая Шарабутдиновича 22.12.1979 года рождения, уроженец г. Буйнакск республика Дагестан, приметы - волосы седые;

3) Кинжалова Александра Николаевича 08.11.1987 года рождения, уроженец г. Нижневартовск.

В пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску сообщили, что при установлении подходящих лиц под ориентировку, горожан просят обратиться в отдел уголовного розыска УМВД по телефонам: 49-32-71, 49-35-53, 49-31-91, 02 или «телефон доверия» 41-62-26.

Напомним, на минувших выходных, оттолкнув охрану, группа парней ворвалась в караоке-бар, где умышленно начала конфликт с посетителями. В результате, один из зачинщиков достал пистолет и выстрелит. Пуля попала 19-летней девушки в голову, пришедшей отдохнуть в заведение и случайно оказавшейся на месте конфликта. Пострадавшую прооперировали в местной больнице. Она до сих пор находится под наблюдением врачей.

Происшествие вызвало общественный резонанс. В соцсетях вартовчане активно обсуждают тот факт, что группа парней после произошедшего до приезда бойцов Росгвардии покинула караоке-бар и отправилась в неизвестном направлении. По данным стражей порядка, все участники потасовки сейчас скрываются от правоохранительных органов.