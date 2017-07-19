​Более половины жителей Югры считают, что коррупции в регионе стало меньше

Исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Среди рассмотренных вопросов были результаты изучения общественного мнения по вопросам коррупции, которое по поручению департамента общественных и внешних связей Югры провели специалисты Центра «Открытый регион».

Социологи отметили, что в округе общество все больше воспринимает коррупцию, как опасную аномалию. При этом более 54 процентов отметили, что за минувший год в Югре произошло снижение уровня коррупции (по сравнению с предыдущим годом, тогда снижение заметили всего 12 процентов жителей Югры).

«Это свидетельствует об эффективности антикоррупционной работы, которая проводится на всех уровнях власти, - отметил Геннадий Бухтин. – Вместе с тем, необходимо тщательно проанализировать результаты социологических выкладок, обратить внимание на детали, их географический и предметный ракурс – какие виды коррупции беспокоят людей прежде всего, в каких муниципалитетах отмечается повышенный коррупционный фон. В целом по округу югорчане больше всего отмечают коррупционные проявления в судебной и правоохранительной сфере. Это сигнал, на который должны последовать адекватная реакция и меры».

Результаты данного исследования будут использованы в планах по противодействую коррупции на 2018 год. «Это позволит сконцентрироваться на действительно проблемных зонах», – отметил Геннадий Бухтин. Также он нацелил внимание участников заседания на предпринимательскую деятельность: «Чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя свободно, не жил от проверки к проверке, работал не на чиновников, а на развитие экономики Югры. Это крайне важно с точки зрения формирования инвестиционной привлекательности».