Портал siapress.ru был атакован "антинавальными" ботами

Накануне на портале siapress.ru редакция запустила опрос о том, хочет ли наша аудитория увидеть в Сургуте штаб Алексея Навального. За немногим более суток опрос набрал вполне обычные для такого времени 100 голосов с ничем не примечательным распределением: около 55-60 процентов были за организацию штаба, остальные - против либо воздержались.

Однако после того, как сегодня, 19 июля, мы опубликовали новость, в которой комментарий для нашего портала дал глава штаба Навального Леонид Волков, количество проголосовавших в опросе выросло в десятки раз. Буквально за считанные часы количество "выступивших" в этом опросе из 100 превратилось в 2000 (на момент написания новости в 16.05), и все "новоприбывшие" голосовали, разумеется, против Навального. При этом счетчик посещений на сайте на эти же показатели не вырос, то есть речь идет о банальной накрутке голосов.

Вероятно, неоднократно упоминание Того-кого-нельзя-упоминать на нашем портале в течение суток проиндексировалось в поисковых сетях и вызвало интерес ботов, занимающихся проблемой Навального в специально учрежденных для этого информационных центрах.

К слову, накрутки, правда, не столь искусные с технической точки зрения, идут и на других наших опросах — касающихся эффективности и неэффективности заместителей главы Сургута. Но об этом мы расскажем вскоре на нашем портале.

UPD. После того, как редакция направила информацию об атаке ботов в штаб Навального, в опросе внезапно начал увеличиваться и показатель «за».