​Югорчане смогу проверить себя на выносливость в массовом забеге «WOOD Trial»

В Ханты-Мансийске 30 июля состоится массовый забег по трейлраннингу «WOOD Trial». Югорчане смогу проверить свою выносливость, приняв участие в массовом забеге. Впервые в окружной столице состоится забег по пересеченной местности в природном парке «Самаровский чугас» на дистанцию 5 и 10 километров, а для самых маленьких пройдет забег на 400 метров, сообщает Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»

Принять участие в забеге может любой желающий от 16 лет и не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого необходимо подать заявку на сайте до 29 июля. Стартовый взнос на участие составит 400 рублей на дистанцию 5 километров и 600 рублей на 10 километровую. В забеге для самых маленьких могут принять участие дети от 3 до 16 лет, также подав заявку на сайте марафонхм.рф или в день проведения мероприятия.

Живописная трасса будет состоять из затяжных подъемов, резких спусков и поворотов. Также для победителей в абсолютном зачете подготовлены денежные сертификаты – призовой фонд составит более 20 тысяч рублей.

Для тех кто желает подготовиться к забегу Студия персонального тренинга «ProБег» проводите бесплатные тренировки, в Ханты-Мансийске каждую среду в 19:30 и субботу в 18:00. Организаторы забега – профессиональные спортсмены, проводят мощные тренировки и прокачивают будущих победителей на трассе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко.

Забег организует региональный Фонд поддержки и развития массового спорта при поддержке «Регионального молодежного центра».

Справочно: Трейлраннинг – официально признанная в мире беговая дисциплина, которая представляет собой бег по пересеченной местности.