​Депутат Госдумы Олег Нилов предложил чиновникам прожить на среднюю зарплату по России

Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") предложил вместо введения курортного сбора в четырех регионах РФ провести эксперимент, в ходе которого челены правительства будут жить определенный период времени на среднюю по России зарплату, сообщает «ТАСС».

"Правительство постоянно экспериментирует. Народ очень часто ко мне обращается и [просит] предложить: прежде чем придумывать новые сборы, провести эксперимент - пусть они [члены правительства] поживут на среднюю зарплату, даже не на минимальную, зарплату или пенсию по стране", - заявил он в среду журналистам.

"Сейчас период отпусков. Пусть, находясь в отпуске, когда не надо ходить на работу и тратить энергию, попробуют жить на среднюю зарплату", - предложил Нилов.

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон о курортном сборе в четырех российских регионах: в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. В первый год ставка сбора не превысит 50 рублей в сутки, затем будет повышена до 100 рублей в сутки, стоит отметить, что она может быть снижена до нуля в зависимости от сезона. Таким образом платить за проживание в таки регионах будут обязаны все совершеннолетние туристы, за исключением льготных категорий.