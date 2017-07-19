В декабре можно будет забронировать бесплатные жд-билеты между городами, в которых пройдёт ЧМ-2018

В декабре футбольные болельщики смогут забронировать бесплатные билеты на поезда между городами чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам рассказал генеральный директор АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков, сообщает «ТАСС».

"Обычно билеты появляются за 45 суток до отправления поезда, но у нас это должно быть за полгода. Поэтому расписание появится в начале осени, и с декабря или Нового года можно будет бронировать бесплатные билеты", - сказал Мещеряков.

"Будет существенно больше поездов, в разы больше, точное количество станет известно после утверждения расписания. У нас стоит задача хорошо обеспечить перемещение между городами, и мы с этим справимся", - отметил гендиректор дирекции.

Напомним, что игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Стоит отметить, что во время Кубка конфедераций, который прошел с 17 июня по 2 июля, действовали 262 бесплатных поезда для болельщиков.