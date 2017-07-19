​Открыть свой бизнес в Югре стало ещё проще

Фонд поддержки предпринимательства Югры совместно с Многофункциональным центром с 1 по 30 августа проводит акцию «Бизнес-окно».

В рамках мероприятия каждый посетитель Многофункционального центра сможет получить подробную консультацию о том, как открыть бизнес, оформить документы и какие формы поддержки предпринимательства реализуются в Югре.

Получить консультацию специалистов можно будет по адресу:

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д 45

г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, д. 3, помещение 2

г. Сургут, Югорский тракт, д. 38

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12

Мероприятие реализуется в рамках программы: «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».