​Россияне и предприятия страны задолжали за ЖКХ почти 1,4 триллиона рублей

Россияне задолжали управляющим компаниям 645 миллиардов рублей и ещё примерно столько же обязаны выплатить юридические лица. Таким образом, долг за услуги ЖКХ в России составляет 1 триллион и почти 400 миллиардов рублей, - рассказал в интервью «Российской газете» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. И эта сумма продолжает расти, по данным Минстроя, до 6 процентов жителей страны не вносят квартплату вовремя, сообщает «Эхо Москвы».

По словам Михаила Меня, в числе злостных неплательщиков есть люди, покупающие жильё для сохранения средств и не проживающие в нём. «Они думают, — я здесь не живу, зачем платить, — из-за этого возникают проблемы», — указал министр.

Напомним, что задолженность жителей Югры за услуги ЖКХ составляет свыше четырех миллиардов рублей и также продолжает расти. Наибольше суммы задолжали жители Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. Таким образом, долг за электроэнергию по майским данным составил 278 миллионов рублей, а за газ – свыше 500 миллионов.

Стоит отметить, что взимать деньги с должников обязана служба судебных приставов. По данным за прошлый год, в производстве находилось 4 миллиона дел, заведённых на неплательщиков, а по сумме невыплат лидирует Москва, в среднем долг за услуги ЖКХ в столице составляет 62 тысячи рублей. Однако, не смотря на растущее число должников, в России стали чаще оплачивать взносы на капитальный ремонт, по данным чиновников, их собираемость достигла почти 90 процентов.