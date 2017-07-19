Сборная Югры поборется за титул чемпиона страны по пожарно-спасательному спорту

35 спортсменов Югры примут участие в XXVI Чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту, который пройдет 26 по 30 июля в Подольске. Соперниками югорчан станут 14 команд региональных управлений МЧС.
В конце июня команда Ханты-Мансийского округа прошла отборочный тур, став победителем зональных соревнований в Челябинске. По мнению специалистов, сборная округа - одна из сильнейших в стране. Благодаря неоднократным победам в соревнованиях различного уровня команда на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в турнирных таблицах.
Как ремонтируют дороги в Сургуте? Генеральный директор ЗАО «Автодорстрой» Сергей Кочуров // ONLINE 26 июля в 11.00