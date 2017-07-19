В Нижневартовском онкодиспансере применили новые технологии лечения рака

Новые технологии в лечении рака шейки матки стали использоваться в Нижневартовском онкологическом диспансере.

Одним из направлений высокотехнологичной медицинской помощи является лапароскопическое выполнение операции. Такой подход позволяет выполнить операцию менее травматично для пациента и укоротить восстановительный период после лечения.

В июле 2017 года подобным методом успешно прооперированы две пациентки, сообщает окружной департамент здравоохранения.

Напомним, рак шейки матки - распространенная онкологическая патология, которую чаще диагностируют у женщин в возрасте 45-49 лет.