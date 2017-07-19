На трассе «Сургут-Когалым» в ужасном ДТП погиб мужчина // ВИДЕО

Вчера около 11 утра на 79 км автодороги «Сургут-Когалым» произошло ужасное ДТП. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобиля «Газ-22171» не справился с управлением и столкнулся с тралом машины «Ивеко-АМТ».
В результате аварии пассажир автомобиля Газ 1993 г.р. скончался от полученных травм на месте, водитель с травмами доставлен в СКТБ г. Сургута, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.
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