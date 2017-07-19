РПЦ проводит реабилитацию наркоманов и алкоголиков мультфильмом «Сказ о Петре и Февронии»

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви в качестве реабилитации организовала просмотр православного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» для людей, лечащихся от наркомании и алкоголизма из Свято-Пантелеимонова центра, сообщает lenta.ru.

«Это метод терапии, который заключается в просмотре и обсуждении кинофильма с психологом. В процессе просмотра кинофильма и анализа понимания его образов, героев и событий участник кинотренинга исследует свои личностные особенности», — говорится в заметке на сайте епархии.