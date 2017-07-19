​Тюменская школьница победила в Межународной химической олимпиаде и поделилась планами на Нобелевскую премию

Губернатор Тюменской области Влалдимир Якушев встретился с победительницей Международной химической олимпиады в составе сборной России – Екатериной Жигилевой, обладающей серебряной наградой в личном зачете.

Глава региона поздравил выпускницу гимназии ТюмГУ и ее родителей, также вручил Екатерине памятный адрес и именную премию. «Твоим успехом гордится вся Тюменская область, ты достойно справилась со сложными заданиями, проявила характер и смогла победить достойных соперников», – отметил Владимир Якушев.

Екатерина, поблагодарила главу области, педагогов и всех, кто помогал ей. Она хочет серьезно заняться наукой и, может быть, стать лауреатом Нобелевской премии.

Стоит отметить, что это не первая победа Екатерины. Она - победитель Всесибирской олимпиады школьников по химии (г.Омск); победитель Всероссийской олимпиады школьников по экологии (2016 год) и химии (апрель 2017 год); победитель международной Менделеевской олимпиады по химии (апрель 2017 год, г. Астана, Казахстан).

Напомним, сборная российских школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам завершившейся 49-й Международной олимпиады по химии. Олимпиада проходила в городе Накхонпатхом (Тайланд) с 6 по 14 июля, в соревновании приняли участие представители 76 стран.