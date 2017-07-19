​«Игра престолов» бьет рекорды по количеству просмотров

Премьеру седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 млн зрителей, сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Кроме того, ранее появилась информация, что первую серию новой «Игры престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей — это новый рекорд для сериала.

В настоящий момент, с учетом всех платформ канала HBO (включая повторные показы и стриминг), количество просмотров возросло до 16,1 млн, что в два раза больше, чем число зрителей премьеры шестого сезона.

Отметим, что новая серия получила хорошие отзывы критиков, а также стала поводом для 2,4 млн твитов. По данным компании Twitter, это самый популярный эпизод за всю историю «Игры престолов».