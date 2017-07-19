​Дебаты между Навальным и Стрелковым назначены на завтра. Транслировать будет весь интернет

Завтра, 20 июля, состоятся крайне интересные дебаты между воевавшим на Донбассе националистом Игорем Стрелковым и оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Дебаты пройдут уже в четверг в 20:00, трансляции будут вестись на канале Навального, сторонников Стрелкова, также сигнал для трансляции запросили «Рейтерс» и «Дождь». «Всем, конечно, дадим, нам не жалко, мы за свободную дискуссию», – заявил Навальный.

Напомним, что ранее Стрелков публично обратился к Навальному с призывом на дебаты. Стрелков хочет доказать, что Навальный не является ни патриотом, ни националистом, на даже оппозиционером.

Как пишет Навальный в своем блоге, дебаты поделятся на три темы:

1. Корупция

2. Отношения с западом

3. Украина, Донбасс, Крым.

Уже известно, что ведущим дебатов согласился стать Михаил Зыгарь. Он в свою очередь будет модерировать разговор так, чтобы всё было честно и участники имели равные возможности.