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Научные сотрудники СурГУ вернулись из экспедиции в природный парк «Нумто»

В Белоярском районе Югры завершилась экспедиция сотрудников НИИ экологии Севера Сургутского госуниверситета в природный парк «Нумто». В течение 10 дней ученые собирали материал о видовом составе растительного и животного мира , а также получали данные о физико-химических параметрах воды в водных объектах особо охраняемой природной территории.

В этом сезоне сотрудники изучали два участка на болотных массивах к северу от реки Казым. Работу ученые проводили по заказу ОАО «Сургутнефтегаз» - на этой территории предполагается строительство площадок для двух поисково-оценочных скважин.

За время экспедиции были проведены научные исследования по эколого-биологической оценке водных объектов, планируемых для использования под гидрокарьеры. Цель исследований - получить достоверные сведения о состоянии окружающей среды в районе предполагаемого расположения поисково-оценочных скважин, необходимых для разработки проектной документации.

Натурные обследования включали геоботанические описания растительного покрова, определение видового состава фауны в ходе маршрутных наблюдений, исследование ихтиофауны, отбор проб поверхностных вод.

«В таких исследованиях заинтересованы три стороны - университет, нефтяники, и сам природный парк. Мы оцениваем состояние биоты (исторически сложившейся совокупности видов живых организмов, объединенных общей областью распространения. – Прим. ред.), ведь сейчас эти территории начинают активно осваивать, причем не только недропользователи, в то же время они остаются крайне мало изученными. Чтобы аккуратно и рационально их использовать, нужно знать и понимать, что там есть с точки зрения биоты», - прокомментировал итоги экспедиции директор НИИ экологии Севера, доктор биологических наук, профессор Борис Свириденко.

В настоящее время идет обработка собранных биологических материалов, после чего будет дано заключение.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 12, комментариев: 0


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