Детей в летних лагерях обучают библиотекари и пожарные

Кадеты третьей смены пригородного лагеря «Барсова Гора» Центра военно-прикладных видов спорта «Сибирский легион» получили задание для краеведческого исследования. За время пребывания в лагере подростки примут участие в проекте «Улица, на которой я живу», задача которого – помочь юному исследователю выяснить происхождение названия его места жительства.

Идея проекта пришла методистам лагеря и сотрудникам районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова во время выездного урока, который провели для курсантов лагеря ветераны геологии Александр Тюрин и Владимир Кулявцев. Организатором обучающего мероприятия выступила библиотека.

А воспитанников лагеря с эстетическим уклоном, работающего на площадке школы искусств имени Г. Кукуевицкого, обучают правилам безопасности и навыкам работы с брандспойтом. На днях для них была организована экскурсия в пожарную часть №64. Темой профилактической беседы со школьниками пожарные выбрали безопасность на воде. Во второй части встречи ребята изучали, как бороться с огненной стихией.