​Администратора «групп смерти» приговорили к трем годам колонии-поселения

17 июля Тобольский районный суд признал Филиппа Лиса (настоящее имя – Филипп Будейкин) виновным в склонении и доведении детей и подростков до того, чтобы наложить на себя руки. Об этом сообщает издание «72.ru».

Напоминаем, что Филипп Лисс считается предполагаемым администратором так называемых «групп смерти». Его приговорили к трем годам четырем месяцам колонии-поселения.

«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — уточнила помощница судьи Эльвира Якубова.