В duty free России запретят беспошлинную продажу сигарет. То есть продавать будут, но с пошлинами!

Минздрав хочет запретить беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free в России. «В концепции предлагается запрет на беспошлинные продажи (сигарет), то есть они будут продаваться по полной цене с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины», - сообщила исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева

Стоит отметить, что в Ассоциации duty free запрет назвали излишним, они считают, что он не приведёт к снижению продаж сигарет, сообщают «Ведомости».

«Выкладка, реклама, информация о вреде курения на пачке сигарет имеется, запрет на курение в аэропортах действует, продажа в аэропортах идет только по посадочному талону и паспорту. Соответственно, совершеннолетним продать табак невозможно... Любые меры и запреты должны иметь достижимую цель, и запрет беспошлинных продаж не приведет к достижению целей снижения табакокурения», - добавила Дзоблаева.