Портал "Дневник.ру" проведет для школьников кибертурниры по Dota 2 и World of Tanks

Общероссийский образовательный портал Дневник.ру предлагает школьникам на летних каникулах принять участие в собственном киберспортивном турнире "Битва школ". Регистрация уже открыта на сайте состязаний.

Посоревноваться можно будет в Dota 2, World of Tanks, Hearthstone, League of Legends, Overwatch, FIFA 17. Именно эти игры выбрали пользователи системы Дневник.ру в ходе предварительного голосования.

В каждой дисциплине могут принять участие не более 64 команд или 256 игроков. Сборные формируются из учащихся одной школы. За ходом игр будут наблюдать профессиональные судьи из АНО «Основы теории и методики компьютерных видов спорта – киберспорт». Смотреть соревнования вместе и болеть за участников можно на специальном канале в Twitch.

Участниками онлайн-чемпионата могут стать пользователи единой образовательной сети «Дневник.ру» со всей России, а также Школьного портала Московской области. Для этого необходимо зарегистрировать команду из 5-6 геймеров (в групповых дисциплинах) или себя самого (в индивидуальных) на официальном сайте.

Регистрация на турнир продлится до 31 июля. После чего начнутся групповые этапы соревнований. Победители определятся в финале, который состоится в августе. Лучших ждут ценные призы. В частности, 60 000 игрового золота в игре World of Tanks. Приятные сюрпризы приготовлены и для самых активных зрителей и подписчиков канала.