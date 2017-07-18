Актера Владимира Толоконникова,сыгравшего Шарикова,похоронят в Москве 20 июля

Прощание с актером Владимиром Толоконниковым состоится 20 июля в Доме кино Союза кинематографистов России, пишет "Газета.ру".
Церемония прощания начнется в 11.00. Отмечается, что вход будет свободным. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.
Напомним,актер театра и кино Владимир Толоконников, прославившийся ролью Шарикова в фильме "Собачье сердце", умер в ночь на 16 июля в Москве. Ему было 74 года
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